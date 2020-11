A propósito do Universal dos Direitos da Criança, Tiago Brandão Rodrigues disse que brincar e socializar, “para além de sobreviver, é essencial para as crianças poderem verdadeiramente viver”, e isso ficou comprometido com o encerramento das escolas, pese embora o “esforço dos educadores e pais”.

Durante a conferência realizada pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos (CNDH), subordinada ao tema “Os Direitos da Criança” e no âmbito das “Conversas em Tempo de Pandemia, o governante reconheceu que “a obrigatoriedade de confinamento teve um impacto no desenvolvimento real das aprendizagens”.

Procurando explorar o lúdico através do digital, o Ministério da Educação contou com o apoio da rádio e televisão públicas, nomeadamente através do Zig Zag na RTP2 e do “Estudo em Casa” na RTP Memória, mas também pelos conteúdos da RTP Play.

Estes mecanismos permitiram que os mais jovens participassem ativamente no seu percurso e ganhassem autonomia, mas o ministro, por reconhecer “as limitações e a dependência do digital”, considerou urgente o retorno ao ensino presencial em articulação com as autoridades de saúde.

“A educação é um bastião e tem de ser necessariamente para todos, sem deixar ninguém para trás”, concluiu.

