A gestão das camas será feita pela Misericórdia, no Centro Hospitalar do Conde Ferreira, em articulação com a Segurança Social e a autoridade de Saúde, e irá durar o “tempo necessário” de resposta à situação atual provocada pelo surto, sublinhou, em comunicado.

Estas 10 camas são destinadas a pessoas “sem habitação regular e cuja fragilidade requer particular atenção”, adiantou a instituição.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.