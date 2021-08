Quem ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, e tiver mais de 25 anos, poderá utilizar o sistema "Casa Aberta" em grande parte do país.

"Nesta modalidade são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infectados com covid-19 nos últimos seis meses", refere o comunicado da 'task force'.

Além disso, foi anunciada também a criação de um sistema de senhas digitais: "No âmbito da modalidade 'Casa Aberta', foi criado um sistema de senhas digitais que passa, a partir de hoje, dia 9 de agosto, a estar disponível na esmagadora maioria dos centros de vacinação Covid-19 existentes em Portugal Continental. Este sistema vem permitir aos utentes evitar a espera numa fila para ser vacinado", acrescenta ainda.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta" é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e tire "uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência".

A 'task force' alerta ainda que, na solicitação da senha digital, o utente deve ter em atenção a alguns fatores:

1. Antecipadamente consultar o portal da afluência e verificar se o centro de vacinação pretendido tem o semáforo verde;

2. Após preencher e submeter o formulário, deverá confirmar que recebe a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista.

3. As segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Devido à maior disponibilidade de vacinas, a modalidade “Casa Aberta” deixa de ter a restrição da vacina da Janssen.

Os horários de funcionamento da modalidade podem ser consultados em: https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta.

Está também disponível a modalidade de autoagendamento para utentes com idades iguais ou superiores a 18 anos e permite ao utente escolher o local o dia da inoculação da vacina.