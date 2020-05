O músico permaneceu durante cinco dias internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde familiares dizem que foi diagnosticada a infeção pelo SARS-CoV-2, Covid-19, provavelmente adquirida nas visitas feitas à unidade de saúde, durante o tratamento de um cancro.

Membro dos Titãs em seus anos iniciais de formação, na década de 1980, Ciro Nogueira participou na composição de canções famosas como "Sonífera Ilha" e "Homem Primata."

Além dos Titãs, o artista fez parte de outras bandas como Cabine C e Flying Chair, com quem publicou o seu mais recente trabalho.

Nascido em São Paulo em 1957, formou os Titãs (inicialmente Titãs do Iê-Iê), em 1981, com Branco Mello, Tony Bellotto, projeto em que se manteve nos seguintes, e para os quais coassinou músicas como "Sonífera Ilha", "Toda Cor", "Homem Primata" e "Babi Índio".

Formou depois Os Jetsons e os Ricotas do Harlem, grupos de curtíssima duração, antes de lançar o projeto de inspiração gótica Cabine C, com quem fez o álbum de estúdio "Fósforos de Oxford".

Na década de 1990, seria a vez de Ciro Pessoa e Seu Pessoal, grupo de linha pop, e de o músico se dedicar à crónica, publicando textos como "Caminho Afora" (2002) e "O Mundo dos Sonhos" (2004), relatos de viagem que lhe deram o Prémio Abril, e que coligiu no seu blog O Mundo de Mantraman.

Na viragem para os anos 2000, criou outro projeto musical, Ciro Pessoa & Ventilador.