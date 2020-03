O movimento encontra-se em "contacto direto" com a Secretaria Regional da Saúde e criou uma "rede de contactos" com vários profissionais de saúde para "validar" os materiais que pretendem adquirir.

O "Todos pelos Açores" é liderado por João Almeida, André Delmar e Duarte Viveiros, este último médico no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

"Este movimento nasceu do Duarte Viveiros, médico no Hospital Divino Espírito Santo, tendo em conta a perceção no local das necessidades reais do Serviço Regional de Saúde e a preocupação, tanto com a população como pelos profissionais de saúde, devido ao que aí vêm", frisou João Almeida.

Qualquer pessoa pode participar na angariação de fundos através da página gofundme.com/f/ventiladores-para-os-acores.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

A Autoridade de Saúde dos Açores informou hoje que existe um caso positivo de Covid-19 na ilha do Faial, o terceiro registado na região, depois de um caso na ilha Terceira e outro na ilha de São Jorge.