“A quantidade de álcool diária recomendada é calculada em Unidade de Bebida Padrão, que corresponde a 10 gramas de álcool puro”, o que corresponde a “1 cerveja de 200 mL, 100 mL de vinho ou 50 mL de uma bebida destilada”. Por dia, é recomendado no máximo o consumo de “duas unidades de bebida padrão para o homem entre os 18 e os 64 anos, e uma unidade de bebida padrão para as mulheres e pessoas com mais de 65 anos”, diz Rita Viola, médica interna de Medicina Geral e Familiar.

Em Portugal, os números ultrapassam esta referência. De acordo com o jornal Expresso, “dados de 2019 mostram que os portugueses consomem, em média, 12 litros de álcool por ano, o equivalente a duas garrafas e meia de vinho ou a 4,6 litros de cerveja por semana”.

Segundo a médica interna de Medicina Geral e Familiar, “não há evidência de que o consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas tenha benefício para a saúde”.

Rita Viola alerta para os sinais de dependências de consumo de álcool, que podem surgir pela “necessidade de manter o consumo de álcool durante o período de toma de antibiótico, por incapacidade de reduzir ou parar”, ou pelo “desenvolvimento de tolerância ou sintomas físicos de abstinência, como tremores”.

Caso pretenda ajuda nesse sentido pode contactar a sua unidade de saúde familiar ou contactar a linha de ajuda telefónica Alcoólicos Anónimos Portugal (217 162 969).

* Editado por Ana Maria Pimentel