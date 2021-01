O movimento Somos Coimbra exigiu hoje a “reabertura imediata” do Hospital Militar da cidade (HMC), para reforçar os cuidados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) face ao agravamento da pandemia da covid-19 no país.

