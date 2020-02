Em declarações à Lusa via telefone, Emanuelle Maranhão explicou ter falado com “alguém do gabinete do Presidente da Republica” que lhe deu a garantia de estar a “tratar de abrir um canal de comunicação que faça a ponte”.

“Eu não posso estar até à próxima madrugada para saber o que se passa com o meu marido, tem de haver alguém, ou próximo dele ou que garanta informações de hora a hora, por exemplo, nos momentos mais importantes, do processo médico”, disse Emanuelle Maranhão.

Pelas 10:00, hora em que falou com a Lusa, a mulher de Adriano Maranhão disse não saber se o marido já tinha chegado ao hospital para onde está a ser encaminhado, lembrando que a última vez que falaram ele estava a ser transportado de autocarro em direção ao Fujita University Health Hospital, um hospital recém-construído e cuja inauguração estava prevista para abril.

“Depois de ter falado com ele, fiz os contactos com a embaixada para dar conta daquilo que sabia e com a Presidência da República”, explicou.

Durante a madrugada, Emanuelle Maranhão afirmou à Lusa que o marido estava a começar a ser transferido para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi.

“Após os testes e análises, que se parte do princípio que lhe vão fazer, irão encaminhá-lo para outro hospital”, acrescentou Emmanuelle Maranhão, que estava a enviar um e-mail dirigido à embaixada portuguesa no Japão a solicitar o acompanhamento do marido, tripulante do cruzeiro Diamond Princess, onde foram confirmados 700 casos, que resultaram em quatro mortes, com o último óbito a ser anunciado já hoje pelas autoridades japonesas.