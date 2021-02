Em declarações à ABC News, Katsunobu Kato, porta-voz do governo japonês, referiu que esta variante "pode ser mais contagiosa do que as variantes convencionais e, se continuar a propagar-se internamente, pode levar a um rápido aumento de casos".

De acordo com o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, a variante parece ter tido origem no exterior e é diferente de outros tipos que foram encontrados esporadicamente no Japão.

Até ao momento, o Japão identificou 151 casos de variantes do Reino Unido, África do Sul e Brasil, de acordo com o ministério da saúde.

O Japão enfrentou a terceira vaga da pandemia de covid-19 este inverno e mantém ativados os níveis de alerta, embora tenha registado muito menos infeções em comparação com outras grandes economias.