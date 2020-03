“Decidi convocar uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu para terça-feira 17 de março, para dar seguimento às nossas ações a nível do Conselho relativamente ao Covid-19”, escreveu Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.

O presidente do Conselho Europeu acrescenta que “conter a propagação do vírus, fornecer suficiente equipamento médico, impulsionar a investigação e limitar as consequências económicas” são algumas das “chaves” na resposta da UE a esta crise de saúde pública.

Hoje mesmo, realizam-se, igualmente por videoconferência, uma reunião de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), alargada aos países que não têm a moeda única, centrada na resposta económica ao surto, que ameaça mergulhar a Europa na recessão, e também dos ministros do Interior e da Saúde dos 27, mais focada na gestão das fronteiras.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, detetado em dezembro passado na China, já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o epicentro da pandemia deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando para mais de 1.800 o número de vítimas mortais no país.

O número de infetados a nível mundial ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.