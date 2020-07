"A Região tem agora 101 casos confirmados de covid-19, dos quais 93 estão recuperados", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

A responsável esclareceu que os oito casos ativos são todos importados e foram identificados no contexto da operação de vigilância e rastreio de passageiros implementada nos aeroportos da Madeira e Porto Santo desde o dia 01 de julho.

"Quatro pessoas encontram-se em isolamento na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 no Hospital [Central do Funchal] Dr. Nélio Mendonça, incluindo os dois novos casos positivos", disse.

Bruna Gouveia informou, também, que há um novo caso suspeito, identificado hoje no Aeroporto da Madeira, que aguarda em confinamento o resultado das análises laboratoriais .

A vice-presidente do IASAÚDE indicou, por outro lado, que já foram realizados 7.582 testes a passageiros desembarcados nos aeroportos do arquipélago, o que corresponde a cerca de metade do total de viajantes que entraram na região desde 01 de julho.

Nesta data, entrou em vigor a resolução do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, que substituiu o regime de quarentena pela obrigatoriedade de os passageiros apresentarem um teste negativo realizado até 72 horas antes do início da viagem, ou, então, a efetuá-lo à chegada.