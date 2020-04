Segundo o boletim epidemiológico hoje divulgado, Portugal regista 15.987 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, mais 515 do que ontem, o que significa um acréscimo de 3,3%.

Há ainda a registar 470 óbitos, mais 35 do que esta sexta-feira.

Na caracterização dos óbitos, registam-se 4 de 40 a 49 anos, 16 entre os 50 e os 59 anos, 48 entre os 60 e os 69 anos, 100 entre os 70 e os 79 anos e 302 com 80 ou mais anos.

De referir ainda o aumento de casos recuperados para 266.

No total registaram-se em Portugal até hoje 130.300 casos suspeitos, dos quais 110.352 não se vieram a confirmar.

Há 3.961 casos que aguardam resultado laboratorial e 25.432 pessoas estão em contactos de vigilância por parte das autoridades.

Atualmente há 1175 casos de internamento, 233 dos quais nos cuidados intensivos.

Os principais sintomas dos pacientes são febre (42%), tosse (56%), dificuldade respiratória (17%), cefaleia (26%), dores musculares (29%) e fraqueza generalizada (23%).

A região mais afetada é a do Norte com 9264 casos confirmados e 258 óbitos, a região de Lisboa e Vale do Tejo com 3834 casos e 87 óbitos; a região Centro com 2327 casos confirmados e 113 óbitos, o Algarve com 279 casos e 9 óbitos; Alentejo com 130 casos e sem óbitos a registar. Nas regiões autónomas, registam-se 94 casos nos Açores e 3 óbitos, e 59 casos na Madeira sem óbitos a registar.

Os primeiros casos confirmados em Portugal foram registados no dia 2 de março de 2020.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, prolongado igualmente até às 23:59 do dia 17 de abril.

A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.

Novo coronavírus SARS-CoV-2

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados, sendo eles febre (com temperaturas superiores a 37,5ºC), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar).

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. A doença pode durar até cinco semanas.

Considera-se atualmente uma pessoa curada quando apresentar dois testes diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver resultados negativos. A duração depende de cada doente, do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças crónicas associadas, que alteram o nível de risco.

A covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.

Quando tossimos ou espirramos libertamos gotículas pelo nariz ou boca que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada. Vários laboratórios no mundo procuram atualmente uma vacina ou tratamento para a covid-19, sendo que atualmente o tratamento para a infeção é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral de Saúde.