A mulher, infetada com a doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, encontrava-se internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), em enfermaria, e morreu na segunda-feira, “cerca das 15:00”, indicou hoje o município, em comunicado.

Trata-se da terceira vítima mortal registada entre utentes internados no HESE, depois de os dois primeiros óbitos terem ocorrido entre aqueles que permaneciam no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

A primeira vítima mortal deste surto foi um homem com cerca de 70 anos (no dia 24), seguindo-se uma mulher de 92 anos (dia 25). Quanto aos idosos hospitalizados, no sábado, morreu uma mulher de 82 anos, a que se seguiram os óbitos de mais duas idosas na segunda-feira, uma de 91 anos, anunciado no próprio dia de manhã, e a de 89 anos, cuja morte foi divulgada hoje.

No comunicado enviado hoje à agência Lusa, com os dados da situação epidemiológica do concelho até final de segunda-feira, a Câmara de Reguengos de Monsaraz atualizou ainda para 135 o total de casos ativos no surto detetado no dia 18 deste mês no lar da FMIVPS.