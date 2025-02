"O Santo Padre continua apirético e prossegue com a terapia prescrita. A sua condição clínica é estável. Esta manhã, recebeu a Eucaristia e depois dedicou-se a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos", disse o Vaticano.

O Papa Francisco "está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua a receber nestas horas; em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados, pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de rápidas melhoras".

O pontífice "reza pelos doentes e pede orações por ele", informa ainda o Vaticano.

Segundo a ANSA, o internamento de Francisco será prolongado.

Esta manhã, o Vaticano anunciou que o Papa apresenta um “quadro clínico complexo”.

“Os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infeção polimicrobiana do trato respiratório, que levou a uma nova modificação da terapêutica”, referiu o boletim de saúde.

Francisco foi internado no hospital italiano Agostino Gemelli para ser submetido a exames de diagnóstico e tratar uma bronquite.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, esclareceu que a alteração do tratamento não significa que o Papa tenha piorado, mas sim que a leitura dos exames realizados nos últimos dias mostraram uma avaliação mais completa da patologia.

Por isso, não se falou de uma data para a sua alta hospitalar, esclareceu, ao mesmo tempo que garantiu que o pontífice argentino “está bem-disposto”.

Apesar de estar internado, o Papa ligou, na sexta-feira e no sábado, para a paróquia da Sagrada Família, a única igreja católica em Gaza, adiantou hoje o padre argentino Gabriel Romanell, responsável da paróquia, citado pela imprensa do grupo Mediaset.

A contínua hospitalização de Francisco já obrigou ao cancelamento de alguns eventos ligados ao Ano Santo do Vaticano e colocou outros em causa.