De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Itália, os mais de 600 novos casos de hoje elevam o total de casos confirmados no país para os 253.438 desde que começou a pandemia.

Itália registou ainda mais quatro mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 35.392, desde o início da crise sanitária, em fevereiro.

Enquanto durante a primeira onda da pandemia e nos meses de confinamento a região italiana mais afetada foi a Lombardia, nos últimos dias a maior incidência de novos casos está em Veneto, uma região no norte do país, cuja capital é Veneza.

Veneto registou 120 novos casos nas últimas 24 horas (127 no dia anterior), seguindo-se a Lombardia, com 94 novos casos. Na Lombardia a zona mais afetada é a de Milão, com 34 dos 94 novos casos, 16 dos quais na cidade que é o centro económico do país.

Emília-Romanha, com 71 novos casos em 24 horas, é a terceira região mais afetada, seguindo-se Lácio, onde fica a capital Roma, com 58 novos casos.