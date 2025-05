A atual árbitra internacional foi nomeada pela World Rugby para o quadro de árbitros assistentes do Campeonato do Mundo de Râguebi Feminino de 2025, a decorrer entre 22 de agosto e 17 de setembro, em Inglaterra

“Não pude conter a emoção quando recebi o telefonema da World Rugby a informar-me que faria parte deste grande evento”, confessou Maria Heitor, 36 anos.

Presença regular em competições internacionais organizadas pela Rugby Europe, na qualidade de árbitra principal, e, nos últimos três anos, no Torneio das Seis Nações Feminino (nomeada pela primeira vez árbitra assistente em fevereiro de 2023), será a primeira portuguesa a integrar uma equipa de arbitragem durante um Mundial.

“Estar no palco mais alto do râguebi mundial é, sem dúvida, a realização de um sonho, o culminar de muitos anos, muito trabalho e muitos sacrifícios”, disse ao SAPO24.

Na hora da consagração da carreira de árbitro, partilha o feito com os demais envolvidos na bola oval nacional.

“Mais importante ainda, será a representação do nosso país, da arbitragem portuguesa e em especial todas as mulheres e meninas do râguebi nacional”, acrescentou a inspetora da PJ, única árbitra internacional portuguesa.

Maria Heitor foi jogadora do Sporting e Benfica, venceu títulos nacionais ao serviço dos emblemas de Lisboa, ergueu a Taça Ibérica ao serviço das leoas, foi ex-internacional sevens e campeã francesa ao serviço do Lille MRC Villeneuvois.

Em maio de 2022, tornou-se a primeira mulher a arbitrar uma final da Divisão de Honra, realizada em Setúbal, entre Belenenses e Direito.

Este domingo, escreve mais uma página da arbitragem portuguesa ao chefiar uma equipa de composta exclusivamente por mulheres – ao lado de Daniela Andrade e Carlota Torres, antigas jogadoras internacionais de XV e da variante de sevens - no jogo da Divisão de Honra masculina - , AA Coimbra diante o RC Montemor, 8.ª jornada do Grupo Taça Plate do TOP 12, às 15h00, no Estádio Municipal de Taveiro, Coimbra.