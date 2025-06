Anderson foi nomeado após a saída, na semana passada, da italiana Maria Grazia Chiuri, que presidiu às coleções femininas durante os últimos nove anos.

Anderson já tinha sido nomeado diretor artístico da coleção masculina em abril e será agora a primeira pessoa a dirigir ambas as coleções na Dior, que é propriedade do gigante francês do luxo LVMH.

“Jonathan Anderson é um dos maiores talentos criativos da sua geração”, afirmou Bernard Arnault, o bilionário diretor executivo da LVMH.

“A sua incomparável assinatura artística será um trunfo crucial para escrever o próximo capítulo da história da Casa Dior”, afirmou Arnault.

Anderson, de 40 anos, deixou a Loewe em março, após mais de uma década em que deu a volta à fortuna da marca espanhola, que também é propriedade da LVMH. Anderson tornou quente a marca anteriormente bastante adormecida, mais conhecida pelas suas malas de mão.

“É uma grande honra juntar-me à Casa Dior como Diretor Criativo das coleções femininas e masculinas”, declarou Anderson no comunicado da empresa.

“Sempre me inspirei na rica história desta casa, na sua profundidade e empatia. Estou ansioso por trabalhar com os seus lendários ateliers para criar o próximo capítulo desta incrível história”, afirmou.

Anderson apresentará a sua primeira coleção, Dior Men Summer 2026, na Semana da Moda de Paris, a 27 de junho.

Visão criativa e moderna

Muito se especulou sobre a possibilidade de Anderson, conhecido pelos seus voos criativos, assumir a direção das coleções masculina e feminina da Dior, que alguns observadores consideraram necessitar de um novo impulso.

Anderson, filho do antigo jogador de râguebi irlandês Willie Anderson, é conhecido como uma figura discreta, que aparece frequentemente vestido de forma casual no final dos seus desfiles.

Formou-se no London College of Fashion e começou a sua carreira no departamento de marketing da Prada antes de lançar a sua própria marca, JW Anderson, em 2008.

Na Loewe, construiu uma reputação de alfaiataria apurada e utilização generosa de materiais luxuosos como o couro e o metal. Lançou uma nova mala clássica moderna - a Puzzle - e vestiu celebridades como Beyoncé e Rihanna.

A Dior prosperou depois de Chiuri ter assumido a coleção feminina em 2016, com a designer italiana a ser elogiada pela sua modernidade e ativismo feminista.

Alguns observadores, no entanto, sugeriram que a clássica casa francesa estava a ficar obsoleta.

O seu crescimento é de importância financeira e dinástica crucial para Arnault, que colocou a sua filha Delphine no comando da Dior em fevereiro de 2023.

“É com grande prazer que dou as boas-vindas a Jonathan Anderson para liderar as criações femininas e masculinas da Casa”, declarou Delphine Arnault.

“Tenho seguido a sua carreira com grande interesse desde que entrou para o grupo LVMH há mais de 10 anos. Estou convencida de que ele trará uma visão criativa e moderna à nossa casa”, afirmou.