Em comunicado, a Câmara de Oleiros, liderada por Fernando Marques Jorge, explica que a criação destas duas linhas de apoio extraordinário (social e psicológico) têm como objetivo fazer face ao período atual de emergência decorrente da pandemia Covid-19.

"A linha telefónica de apoio social extraordinário funcionará para eventual compra e entrega de medicamentos e bens de primeira necessidade urgentes, em situações devidamente justificadas, destinando-se a grupos vulneráveis (pessoas com idade superior a 65 anos, doentes crónicos, portadores de deficiência, famílias monoparentais e quem se encontre em situação de isolamento e sem suporte familiar e social)", lê-se na nota.

Para aceder a esta linha, basta contactar o número 933 570 653, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30.

Quanto à linha de apoio psicológico de emergência, esta será assegurada pela psicóloga do município e estará disponível à população do concelho, nos dias úteis, das 10:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:30, através do telefone 936 377 521, para questões de gestão emocional relacionadas com a pandemia.

A medida entra em funcionamento na segunda-feira e será assegurada por tempo indeterminado, nos dias úteis, por uma equipa multidisciplinar na área da ação social e psicológica.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.