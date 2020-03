A Olivum congratula o Governo português "por ter decidido que as empresas e industriais continuarão a laborar e a assegurar a viabilidade da economia portuguesa", na sequência da declaração de estado de emergência em Portugal pelo Presidente da República.

"Este é um tempo excecional e o setor do azeite, como parte integrante da economia agroalimentar portuguesa, não pode parar, pois é vital para a economia" nacional, frisa a Olivum.

Segundo a associação, o setor olivícola, "fazendo parte do setor primário, permite que outros setores da economia possam também continuar a dar o seu contributo" no acesso dos consumidores portugueses a bens alimentares e para "assegurar a funcionamento da economia, ainda que a um ritmo mais lento".

Os olivicultores "estão conscientes da importância do produto que laboram", já que "fizeram com que Portugal passasse a ser autossuficiente em azeite desde 2014, assegurando as necessidades a nível nacional e exportando para as mais diversas latitudes".

A última campanha olivícola "atingiu o recorde dos últimos 80 anos, com uma colheita de 900 mil toneladas de azeitona, o que equivale a 140 mil toneladas de azeite, permitindo hoje ao setor representar 10% da economia agroalimentar em Portugal", refere a Olivum.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Desde que surgiu na China, em dezembro, o surto já se espalhou por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.