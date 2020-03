Quanto à proteção social dos seus profissionais, a OSAE revela que efetuou um conjunto de contactos com a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) e com a Ordem dos Advogados (OA) para mitigar os problemas originados pela pandemia.

Assim, está garantido que em caso de internamento por força do Covi-19, os beneficiários da CPAS deverão “ter o apoio financeiro previsto no regulamento, não se aplicando a exceção prevista que passa pelo não pagamento em caso de epidemia”.

“Consideramos ser essencial que os beneficiários da CPAS tenham apoios similares aos que o Governo anunciou para os profissionais liberais inscritos na segurança social”, acrescenta o bastonário.

Para responder às preocupações dos seus profissionais, José Carlos Resende esclarece ainda que já foram “dadas instruções aos serviços da OSAE para não se assumir nenhuma atitude sancionatório relativamente a atrasos de pagamento das quotizações de março e abril”.

Trata-se de uma obrigação definida pelo “Estatuto que é uma lei da competência da Assembleia da República”, não havendo competências para alterar ou suspender as normas em causa, explica ainda.

Em relação ao decreto-lei 10-A, de 13 de março, que estabelece um regime específico de justo impedimento e de suspensão de prazos processuais, José Carlos Resende alerta para a necessidade de “rever, aprofundar e especificar alguns dos conceitos previstos” nesse diploma

“Este diploma é claramente insuficiente, uma vez que, nomeadamente, não tutela, de forma adequada, a situação dos agentes de execução que tenham de ficar em casa, a cuidar dos filhos, em virtude do encerramento das escolas”, considerou o bastonário.

