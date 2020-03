A plataforma considera que a pandemia Covid-19 afetará principalmente as mulheres e raparigas que se encontram, já de si, em situação mais vulnerável.

“A ameaça afeta de modo particular as mulheres que vivem situações de violência nas relações de intimidade, e que agora, por via do confinamento em casa, ficarão expostas a um perigo cada vez maior – pois, como sabemos, a casa é o espaço mais perigoso para as mulheres em todo o mundo”, alerta.

Esta é uma das medidas que Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PPDM) considera indispensáveis para mitigar os efeitos da pandemia Covid-19 sobre as organizações de defesa dos direitos humanos das mulheres e que constam de uma carta hoje enviada ao primeiro-ministro.

Em comunicado a PPDM pede também que o Governo garanta que não serão interrompidos os compromissos de financiamento que o Estado celebrou com as organizações de mulheres que prestam serviços no âmbito da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, ou que prestam serviços de apoio a vítimas de outras formas de violência masculina como o tráfico de crianças ou às mulheres na prostituição.

A plataforma pede também o reforço da rede de apoio da Segurança Social às famílias monoparentais e às mulheres idosas que vivem sós.