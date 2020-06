André Silva falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, depois de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ouvir os partidos políticos com assento parlamentar sobre a situação sanitária, política e económica do país, o Orçamento Suplementar para 2020 e o Programa de Estabilização Económica e Financeira do Governo.

Ressalvando que não conhecia ainda as medidas entretanto anunciadas pelo Governo para a região de Lisboa e Vale do Tejo, que se escusou por isso a comentar para já, o porta-voz do PAN considerou que "foi cedo o levantamento do estado de emergência" em Portugal e que isso poderá ter promovido "uma falsa segurança" e "algum facilitismo".

"O estado de emergência ao manter-se continuaria em termos psicológicos a manter junto dos cidadãos a exigência de um comportamento mais responsável", argumentou.