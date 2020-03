“Devido ao aconselhamento das entidades e organismos públicos, o Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa decidiu adiar a Jornada Diocesana da Juventude que estava marcada para os dias 28 e 29 de março, em Queluz”, revela uma nota do comunicado do Patriarcado.

Não foi divulgada nova data para este encontro anual, que tem como tema “Com Cristo ao Encontro de Todos” e se insere no percurso de preparação da Jornada Mundial da Juventude que decorrerá em Lisboa no verão de 2022, com a presença do Papa.

A Jornada Mundial da Juventude, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá nos terrenos da margem do rio Tejo, ao norte do Parque das Nações.

Entretanto, nos últimos dias também foi anunciado que a cerimónia de passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude do Panamá para Portugal, prevista para 05 de abril, foi adiada para novembro.

O adiamento ficou a dever-se, também, ao surto de Covid-19, depois de recomendação das autoridades italianas.

Para esta cerimónia no Vaticano, que agora está prevista para 22 de novembro, são esperados cerca de mil jovens portugueses.