Na descarga do pescado após mais um dia de pesca, António Pereira, mestre do arrastão "Sagitarius", espera continuar a pescar se a lota se mantiver aberta, mas com o encerramento da restauração "o preço do 'peixe grosso' caiu muito", conta à agência Lusa.

Apesar dos receios de infeção num setor em que "é impossível trabalhar a mais de um metro de distância", a alternativa passa por capturar 'peixe fino', como carapau ou fanecas, enquanto continuam a sair para o mar.

"No mar estamos bem, o receio é vir para terra", diz à Lusa Jorge Novo, mestre do palangreiro "Silmar", cuja tripulação "trabalha encostada", mas ainda não foi a casa desde que a pandemia começou em Portugal e só sai para terra para ir às compras.

O pescador teme que as descargas em lota "não compensem" os riscos que correm para continuar a fazer chegar peixe aos consumidores.

No caso do cherne, "o preço era 25 euros por quilograma e agora está a 15 euros", em resultado do encerramento da restauração, e "pondera ficar em casa se os preços continuarem a baixar" e se houver ajudas do Governo.

O palangreiro tem "fugido de descarregar" no porto de Vigo, em Espanha, onde os receios e a situação de epidemia "são piores".