Segundo o The Guardian, o gangue tinha base na província basca da Biscaia mas operava em toda a Espanha. Além de animais de estimação, fazia publicidade fraudulenta a telemóveis.

Seis pessoas foram detidas e acusadas de fraude, de pertencerem a uma organização criminosa e de terem fugido da prisão.

"O modus operandi baseava-se na colocação de anúncios em plataformas de compras em segunda mão. Na maioria dos casos, ofereciam cachorros — mas também gatos e até papagaios — a preços acessíveis", é explicado.

Depois disso, o esquema continuava em interação com o comprador. "Quando a vítima telefonava por causa do anúncio, eram-lhe enviadas fotografias do seu futuro animal de estimação para a incentivar a pagar o mais rapidamente possível. Uma vez feito isso, era pedido ao comprador mais dinheiro sob vários pretextos, tais como para cobrir as contas dos veterinários, os impostos, as vacinas e os custos de transporte. Mas as vítimas nunca recebiam os animais".

As autoridades conseguiram identificar 100 vítimas da fraude em toda a Espanha, enganadas em mais de 150.000 euros.