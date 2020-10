Mais de 36.934.770 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia. Pelo menos 25.530.500 pessoas são agora consideradas curadas, de acordo com o balanço feito pela AFP às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) com base em fontes oficiais.

Os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo. Alguns países testam apenas os casos graves, outros usam os testes prioritariamente para rastreamento e muitos países pobres têm capacidades limitadas de testagem.

Na sexta-feira, foram registadas 5.965 novas mortes por covid-19 e surgiram 355.634 novos casos de infeção em todo o mundo. Os países com mais mortes neste dia foram os Estados Unidos, com 938 óbitos, a Índia (926) e o Brasil (682).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em número de mortes, 213.795, como de casos, 7.665.150, segundo dados da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 3.039.089 pessoas foram declaradas curadas.

A seguir aos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 149.639 mortos e 5.055.888 casos, a Índia com 107.416 mortos (6.979.423 casos), o México, com 83.507 mortos (809.751 casos) e o Reino Unido com 42.679 mortos (575.679 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é o que tem maior número de mortes em relação à população, com 101 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (88), da Bolívia (71) e da Espanha (70).

A China continental (sem os territórios de Macau e Hong Kong) registou oficialmente um total de 85.536 casos (mais 15 entre sexta-feira e hoje), mantendo 4.634 mortos (não houve novas mortes) e 80.696 casos curados.

A América Latina e Caraíbas totalizavam hoje (até às 11:00 TMG) 366.702 mortes para 10.003.822 casos, a Europa 240.333 mortes (6.298.681 casos), os Estados Unidos e Canadá 223.381 mortes (7.842.847 casos), a Ásia 150.625 mortes (9.030.114 casos), o Médio Oriente 49.370 mortes (2.167.341 casos), a África 37.627 mortes (1.559.574 casos) e a Oceânia 991 mortes (32.398 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.