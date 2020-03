“Pelo menos até 20 de março toda a comunidade escolar deve monitorizar eventuais sintomas, adotando comportamentos de higienização e distanciamento social”, declarou a delegada de saúde pública Maria Filomena Agostinho, sublinhando que quem teve “contacto próximo” com a aluna “receberá dos serviços [Linha SNS24] uma indicação direta”.

Aquela responsável, que falava aos jornalistas após uma reunião no Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro de Portimão, sublinhou que a Direção-Geral da Saúde (DGS) irá monitorizar a situação durante o período de encerramento da escola frequentada pela aluna, que vigora a partir de segunda-feira.

A reunião, convocada de emergência após a confirmação do caso, o primeiro a ser reportado no sul do país, juntou autoridades de Saúde, Proteção Civil, a direção da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e diretores de turma.

Questionada acerca do estado de saúde do resto da família da aluna, a delegada de saúde pública de Portimão adiantou que “ainda aguardam os resultados [aos testes de despiste do novo coronavírus]”, mas que “estão todos bem”.

Segundo Maria Filomena Agostinho, os diretores de turma ficaram incumbidos de contactar “os encarregados de educação para lhes comunicar o encerramento da escola”, de forma a que não fossem “apanhados de surpresa com os portões fechados”.

Relativamente à interrupção letiva e possíveis compensações, aquela responsável indicou que será depois a Direção Regional de Educação a pronunciar-se, mas sublinhou que se trata de uma questão a que aquele organismo está “sensível”, uma vez que as “próximas semanas seriam de testes e exames”.

A delegada de saúde pública de Portimão frisou ainda que o país “se encontra em fase de contenção alargada” e que “o cidadão deverá ser o primeiro a contribuir para a contenção”, acrescentando que, para já, esta é a única escola a encerrar na cidade algarvia.

“A unidade de saúde pública de Portimão continuará a acompanhar a situação, informando publicamente a evolução dos factos sempre que se justifique”, concluiu.

A estudante da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, no distrito de Faro, foi hoje diagnosticada com Covid-19, o primeiro caso confirmado no sul de Portugal, depois de ter estado em Itália, na semana de interrupção do Carnaval.

Uma nota divulgada na página na internet do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes adianta que a aluna regressou à escola em 27 de fevereiro e “foi diariamente acompanhada pela equipa do SNS24”, tendo hoje sido diagnosticada com a doença.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19. Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.