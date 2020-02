"Não há nenhum caso na Madeira. Agora, podemos dizer que, eventualmente, poderemos ter algum caso", disse Pedro Ramos.

O governante falava à margem de uma visita à Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-escolar Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, no âmbito do Programa de Saúde Oral - Madeira a Sorrir, que abrange cerca de 100 estabelecimentos de ensino na região autónoma.

"Nós somos uma terra de turismo, temos gente a entrar e a sair pelo aeroporto, pelos portos, pelas marinas, e aquilo que o plano de contingência prevê é um fluxograma de prevenção e de deteção", disse, esclarecendo que se trata de um plano "dinâmico".

O Plano de Contingência para o coronavírus Covid-19 na região, que foi apresentado ao público no dia 03 de fevereiro, estabelece as normas e as orientações dos profissionais de saúde e bombeiros perante os casos suspeitos, que, a ocorrerem, serão encaminhados para o Hospital Central do Funchal por uma equipa especial dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Todas as entidades regionais receberam informação por parte do Instituto de Administração da Saúde (IASAUDE) com orientações semelhantes, tendo sido também criada uma linha telefónica de emergência - 800 24 24 20.