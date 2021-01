Estes 25 concelhos estão em risco extremo devido ao elevado número de casos de infeção.

Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está Mourão, com 3.388 casos por 100 mil habitantes, seguido de Mora com 2.683/100 mil habitantes, Vidigueira com 1.942/100 mil habitantes e Nisa com 1.815.

No boletim de 28 de dezembro (o último com estes dados revelados semanalmente), Mourão já se destacava por uma elevada taxa de incidência de casos, tendo agora registado uma subida ao passar de 2.286 casos acumulados para 3.388.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Com zero casos de infeção estão nove concelhos: Alcoutim, Lajes das Flores, Lages do Pico, Santa Cruz das Flores, Barrancos, Arronches, Nordeste, S. Roque do Pico e Corvo.

Vinte e nove concelhos registaram menos de 119 ocorrências por 100 mil habitantes. No boletim de 28 de dezembro eram 41 concelhos com estes valores.

Norte com crescimento de novos casos superior a 30% entre Natal e Ano Novo

Os seis distritos abrangidos pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) registaram, entre a semana do Natal e o Ano Novo, um crescimento superior a 30% de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, e Braga subiu 57%.

O relatório da ARS-N, a que a Lusa teve hoje acesso, reporta a evolução da situação epidemiológica a Norte entre a terceira (de 13 a 19) e a última semana de dezembro (de 27 a 02) e mostra que apenas Vila Real e Viana do Castelo registaram subidas abaixo dos 40%.

Entre a semana do Natal (de 20 a 26) e da Passagem de Ano (de 27 a 02), o distrito de Braga foi o que registou o maior crescimento de novos casos de infeção a Norte: 57%, tendo passado de 2.406 novos casos para 3.784, seguindo-se Aveiro (mais 48%), Bragança (mais 46%) e Porto (41%).

Os 14 concelhos do distrito de Braga também acompanharam a tendência de crescimento, sendo que em Cabeceiras de Basto, Vila Verde, Celorico de Basto, Vizela, Póvoa de Lanhoso e Terras de Bouro o número de novos casos de infeção mais do que duplicou.

Também o distrito de Aveiro [onde a ARS-N abrange sete municípios] contabilizou mais 48% de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo passado de 735 novos casos para 1.091.

Neste distrito, apenas os concelhos de Arouca e Espinho contrariaram o crescimento.

Os restantes municípios de Aveiro registaram aumentos superiores a 50%.

Também o distrito de Bragança registou um aumento de 46% de novos casos de infeção entre a semana do Natal e da Passagem de Ano, tendo passado de 387 novos casos para 564.

Aqui, os concelhos de Miranda do Douro, Vinhais e Mogadouro foram os registaram o maior crescimento, com o mesmo a fixar-se nos 533%, 267% e 190%, respetivamente.

O distrito do Porto contabilizou mais 41% de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo passado de 4.098 novos casos para 5.773.

Os 18 concelhos do distrito do Porto também acompanharam a tendência de crescimento, sendo que Santo Tirso, Lousada e Trofa foram os que contabilizam o maior aumento, com 99%, 96% e 86%, respetivamente.

No mesmo período, o distrito de Viana do Castelo contabilizou um aumento de 39% de novos casos de infeção, tendo passado de 407 novos casos para 565.

Todos os municípios de Viana do Castelo, à exceção de Ponte de Lima, acompanharam a tendência de crescimento, com o município de Melgaço a triplicar o número de novos casos (300%).

O distrito de Vila Real registou um aumento de 39% de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo passado de 583 para 813 novos casos.

Entre os 14 concelhos deste distrito, Boticas, Alijó, Murça, Mondim de Basto e Montalegre mais do que duplicaram o número de novos casos de covid-19.

O relatório da ARS-N indica ainda que Miranda do Douro, no distrito de Bragança, é o concelho com a maior taxa de incidência, com a mesma a fixar-se nos 2.254 novos casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias.

Seguem-se, em termos de incidência, os concelhos de Macedo de Cavaleiros, Montalegre, Esposende, Peso da Régua e Barcelos.

Nestes cinco concelhos, a taxa de incidência é superior a 1.000.

A taxa da região Norte fixa-se agora nos 611 novos casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias.

Portugal contabiliza pelo menos 7.118 mortos associados à covid-19 em 427.254 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente de contágio mais elevado.