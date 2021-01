Este é o maior aumento diário de mortos e de infeções desde o início da pandemia, em março de 2020, ultrapassando os máximos de 98 óbitos e de 10.027 casos anteriormente registados.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.590 óbitos e 466.709 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 98.938 (mais 5.578 do que ontem).

A DGS indica que das 118 mortes registadas nas últimas 24 horas, 34 ocorreram na região Norte, 26 na região Centro, 44 na região de Lisboa e Vale do Tejo, nove no Alentejo, três no Algarve e duas na Madeira.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.451 pessoas (mais 118 do que ontem), das quais 536 em salas de cuidados intensivos (mais 22 do que no dia anterior).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 4.480 doentes. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 360.181 pessoas.