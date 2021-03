O número de mortes é o mais baixo desde 14 de outubro, dia em que foram regitados sete óbitos.

O boletim da DGS revela que estão internados 996 doentes (mais 20 do que no domingo), e nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 231 doentes (menos 11 em relação a domingo). Desde o inicio de fevereiro que Portugal não registava um aumento do número de internamentos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.694 óbitos e 814.513 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos menos 2.125 casos.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 16.685 contactos, menos 30 em relação a domingo, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 2.371 doentes, num total de 761.788 desde o início da pandemia.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.163.873 pessoas vacinadas contra a covid-19: 824.313 com a primeira dose e 339.560 com a segunda dose.