No dia em que se atingiram os novos máximos de óbitos e infeções em 24 horas, o número de internamentos desceu — e é a primeira vez desde o início do ano que o número de doentes nos hospitais portugueses diminui.

Há agora 6.565 (menos 38) doentes internados em enfermaria e 782 (menos um) em UCI (cuidados intensivos, onde se encontram os doentes mais graves).

Relativamente às 293 mortes registadas nas últimas 24 horas, 142 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 66 na região Centro, 60 na região Norte, 23 no Alentejo, dez na região do Algarve e duas na região Autónoma da Madeira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de mortes (142) e de novos casos (8.621). A região também contabilizou mais do dobro dos casos da região Norte.

Das mais de 300 mortes das últimas 24 horas, uma foi de uma mulher dos 20 aos 29 anos e outra de um homem dos 30 aos 39 anos. Em números totais, Portugal contabiliza 11.608 mortes associadas à covid-19.

Há ainda 8.946 recuperados.

As autoridades de saúde têm em vigilância 223.150 contactos, mais 2.894 relativamente ao dia anterior.