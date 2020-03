A Estrutura de Missão Projeto Meridiano, que operacionaliza a estratégia Portugal Muito Maior, manifestou-se hoje solidária com o setor da música portuguesa, prejudicado no âmbito do combate à Covid-19, e disse que conta manter apoios previstos.

O coordenador do projeto, o músico João Gil, que assina o comunicado desta estrutura, hoje divulgado, "afirma a solidariedade para com todos os intérpretes da música portuguesa (artistas, agentes, produtores, editores e técnicos), que neste momento se encontram prejudicados", por causa "dos cancelamentos ou adiamentos de espetáculos", em resposta à pandemia da Covid-19. A estratégia Portugal Muito Maior, no seu plano de atividades para 2020, incluía o apoio a "um conjunto diverso de eventos nacionais e internacionais, que já anunciaram o seu adiamento, ou mesmo o cancelamento", acrescenta a estrutura. "Pretendemos manter esses apoios, assim que vejamos terminado este momento de crise e os eventos possam novamente ser calendarizados", lê-se no comunicado. "Estamos certos de que, após tudo isto" - "este cenário" que fez com que "os festivais, os espetáculos em nome próprio, as conferências, encontros internacionais" ou feiras "tenham sido, subitamente, retirados das agendas dos artistas" -, "virá a ser ainda mais importante e necessário o esforço de apoio à internacionalização da música portuguesa, ao qual tanto nos dedicamos", conclui João Gil. O projeto Portugal Muito Maior foi aprovado em Conselho de Ministros, em maio de 2018, e é tutelado pelo Camões -Instituto da Cooperação e da Língua, tendo como missão a divulgação internacional da música portuguesa, mas também perceber a situação da música portuguesa junto das comunidades e integrar artistas que aí existam. Em outubro do ano passado, em entrevista à agência Lusa, João Gil disse que a plataforma estava a reunir trabalhos e contactos de todos os artistas nacionais e internacionais que cantam em português, de modo a ativá-la este ano. No seu calendário estava também previsto apoiar a participação de músicos portugueses em feiras nacionais e internacionais, nomeadamente a participação de Portugal como país convidado do Festival MaMa em Paris, a realizar no próximo mês de outubro. "Iniciámos o apoio aos músicos e à música portuguesa em feiras, o Festival MaMa em Paris, o MIL em Portugal e o festival Womex na Finlândia. Também estaremos em São Paulo a divulgar o Portugal Muito Maior", avançou então João Gil. O número de infetados pelo novo coronavírus ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados. Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada. Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.