Portugal regista hoje mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na quinta-feira e mais 451 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Veja aqui a conferência de imprensa sobre os dados de hoje.

Pontos essenciais da conferência de imprensa Marta Temido precisou a repartição de novos casos ao dia de hoje. Os casos do Norte estão maioritariamente associados ao lar em Cinfães; no Alentejo estão associados à situação em Reguengos de Monsaraz, existindo também pequenos focos em Grândola, Évora e Campo Maior. No Algarve, as infeções estão ligadas à situação de Odiáxere, havendo ainda pequenos focos em Cabanas de Tavira e Albufeira. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a maioria dos casos situa-se na Área Metropolitana de Lisboa. A média do Rt (risco de transmissão) para os dias 19 a 23 de junho é de 1,06. "Isto não nos deve surpreender", frisou. Sobre as decisões do Conselho de Ministros, a ministra da Saúde lembrou que às regras de higiene e etiqueta respiratória é necessário aliar "outras medidas de saúde pública", tendo por isso sido aplicadas várias regras. Marta Temido recordou que "a covid-19 só desaparecerá das nossas vidas quando surgir uma vacina ou um tratamento eficaz" e que o facto de agora Portugal registar números mais altos requer o "esforço articulado" ao nível das diferentes áreas. "É um trabalho de paciência, que ninguém se iluda, e de elevada responsabilidade que teremos de continuar a fazer". Contacto físico, espaços fechados e espaços muito frequentados são arriscados. "As medidas base não podem ser descuradas", lembrou. O boletim Os dados da DGS indicam 1.555 mortes relacionadas com a covid-19 e 40.866 casos confirmados desde o início da pandemia. Em comparação com os dados de quinta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos de infeção subiram 1,1%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.106 casos confirmados, mais 339 do que na quinta-feira, o que corresponde a 75,2% dos novos contágios. Segundo os dados apresentados, existem 26.633 pessoas recuperadas. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 31.246 casos. Estão 457 pessoas internadas, 67 em Unidade de Cuidados Intensivos. Covid-19 em Portugal Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS e o Governo criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença. https://www.dgs.pt/em-destaque.aspx

https://covid19.min-saude.pt O Governo também lançou um site que funciona como um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela pandemia. https://covid19estamoson.gov.pt Poderá ainda acompanhar a cobertura da covid-19 no Especial Coronavírus do SAPO24.