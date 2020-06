Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.517 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 15.128 casos confirmados, mais 300 do que os 14.828 registados no domingo.

Portugal regista ainda 22.852 casos recuperados.

Estão 30.703 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. Encontram-se internadas 431 pessoas, 73 em unidade de cuidados intensivos.

Desde 1 de janeiro já se registaram 351.057 casos suspeitos.

Portugal já realizou um milhão de testes, dos quais são 6,5% positivos

Portugal atingiu, no domingo, um milhão de testes realizados ao novo coronavírus, dos quais 6,5% com resultados positivos para covid-19, revelou hoje a ministra da Saúde.

“Do total destes testes, 45,2% foram realizados em laboratórios públicos, 39,2% em laboratórios privados e 15,7% em outros laboratórios”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa que no Ministério da Saúde para a atualização dos dados da covid-19 e que deixará de ser diária e passará a decorrer três vezes por semana, às segundas, quartas e sexta-feira.

A ministra destacou também a quantidade de testes que têm sido realizados na região de Lisboa e Vale do Tejo e que desde há um mês se tem registado um acréscimo de casos de contágio (alguns dias têm sido quase a totalidade dos novos casos do país), referindo que entre maio e junho “foram realizados 4.600 testes por dia, ou seja, mais mil diários do que no mês de abril”.

“Desde há um mês que tem havido um acréscimo do número de testes e temos levado a cabo várias operações de testagem massiva e uma operação de rastreio entre 30 de maio e 6 de junho nos concelhos de amadora, Sintra, Loures, Odivelas e Lisboa e deste esforço intensivo de testes resultou uma melhor identificação dos novos casos e um melhor conhecimento da doença e adequado encaminhamento”, afirmou.

O rastreio realizado nos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo incidiu em determinadas áreas económicos e foram realizadas 14.117 colheitas de amostras de material biológicos, das quais 731 tiveram resultado positivos (5,1%).

Destas colheitas, 93% dos casos já estão plasmados nos números fornecidos pelo boletim epidemiológico.

Além desta operação de testagem especifica, outros rastreios foram realizados, por iniciativa de entidades empregadoras particulares e “tiveram impacto no número do país”.

Marta Temido destacou também o trabalho do gabinete regional de intervenção para a supressão da covid-19 de Lisboa e Vale do Tejo e que serão dadas informações nos próximos dias.

Os temores quanto ao futuro

Marta Temido reconheceu que "o alívio progressivo do confinamento traz consigo um risco de recrudescimento da doença e uma ligeira subida do risco efetivo de geração de novos casos". Quanto ao valor do Rt, este está agora "ligeiramente abaixo de 1, para os últimos dias em que foi calculado para Lisboa e Vale do Tejo". Com o desconfinamento, o valor poderá ficar acima de 1, o que "é natural que aconteça".

"Aquilo que precisamos de garantir é que este risco se mantém controlado, em níveis em que evitamos o mais possível óbitos. [É necessário] proteger os mais frágeis, aqueles que pela sua idade e pelas suas comorbilidades mais facilmente podem ser vítimas da covid-19", começou por frisar.

Por outro lado, é necessário "acautelar que o Sistema Nacional de Saúde mantém a capacidade de resposta. Por isso, continuamos a trabalhar, não só na instalação de ventiladores que chegaram ao país, mas também na ampliação das camas de cuidados intensivos", considerando que há ainda mais uma "futura prova" a ultrapassar, que é "a chegada do inverno", com uma provável coexistência da gripe e da covid, "se uma nova vacina não aparecer no mercado daqui até lá".

A ministra da Saúde referiu ainda que é preciso manter sob vigilância "os comportamentos das empresas, das lojas e individuais". "Uma vez mais, o grande aspeto que nos preocupa é que haja algum deslaçamento, algum relaxamento, em relação àquilo que é a observância estrita das regras", referiu.

Sobre a reabertura das fronteiras com Espanha, Marta Temido referiu que a situação epidemiológica dos dois países é "bastante semelhante" neste momento. "Aquilo que está pensado, em termos de reabertura, foi pensado entre os dois países, com grande cautela, com grande articulação, e pensamos que estarão acauteladas todas as medidas de apoio necessárias", disse.

Quanto à readaptação às rotinas habituais, a ministra acentuou que "até que tenhamos uma vacina ou um tratamento eficaz no combate à covid-19" são necessárias "regras específicas", das quais "não podemos prescindir".

"Sabemos que muitos destes casos a que estamos a assistir pouco terão a ver com o desconfinamento, com o alívio das medidas de confinamento, e portanto, mantenhamos os gestos básicos, mantenhamos a utilização da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento físico", alertou.

O boletim em detalhe

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, 17.097.

Já a região Centro contabiliza 3.892 casos confirmados, seguida pelo Algarve (399) e o Alentejo (287).

Os Açores e a Madeira permanecem sem alterações com, respetivamente, 143 e 90 casos confirmados, sendo que a última região autónoma não regista mortes relacionadas com o novo coronavírus.

Por concelho, Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção (2.880), seguido por Sintra (1.934), Vila Nova de Gaia (1.600), Loures (1.447), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Amadora (1.253).

Segundo o documento, 765 óbitos são mulheres e 755 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.023), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (292).

Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos totalizam-se 136 mortes.

Os dados da DGS revelaram ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Do total de casos de infeção confirmados, 20.902 são mulheres e 16.134 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.214), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (5.995) e das pessoas com idade compreendida entre os 30 e os 39 anos (5.804).

Entre os casos de infeção confirmados, 431 estão internados, mais doze do que no domingo, e 73 em unidades de cuidados intensivos, mantendo o número dia anterior.

A DGS apontou ainda que, considerando 91% do total de casos confirmados, 38% apresentaram tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A aguardar o resultado laboratorial estão 1.241 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde 30.703.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.