O boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 5.604 novas infeções de covid-19 e 122 óbitos em Portugal nas últimas 24 horas.

O número de mortes desta segunda-feira é um novo máximo desde o início da pandemia ao superar o recorde registado na sexta-feira quando os dados davam conta da morte de 118 pessoas. É o quarto dia consecutivo que se ultrapassa no país a fasquia dos 100.

Em sentido semelhante, o número de internamentos voltou também a disparar e a seguiu a tendência dos últimos dias: mais 213 em enfermaria (3.983 no tal) e nove em cuidados intensivos (567).

Por seu turno, os novos casos baixaram face ao dia anterior. Porém, importa sublinhar que fora dos dias úteis e nos dias a seguir os números de novos casos são geralmente mais baixos. O decréscimo é atribuído à diminuição do número de testes ou reporte de dados nos fins de semana e feriados.

Segundo os dados, 38,5 por cento dos novos casos de hoje estão na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Das 122 mortes verificadas nas últimas 24 horas, 47 são da região de Lisboa e Vale do Tejo, 34 foram no Norte, 28 no Centro, nove no Alentejo e quatro no Algarve. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira não se registou qualquer óbito nas últimas 24 horas.

Há mais 2.948 doentes recuperados da doença.

Portugal já registou 7.925 mortes e 489.293 casos de infeção, estando hoje ativos 109.312, mais 2.534 do que no domingo.

O boletim ao detalhe

As autoridades de saúde têm em vigilância 120.292 contactos, mais 3.082 relativamente ao dia anterior. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 372.056 pessoas.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte registou 1.498 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte registou 236.401 casos de infeção e 3.497 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.158 novas infeções, contabilizando-se até agora 160.553 casos e 2.775 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 997 casos, acumulando-se 61.919 infeções e 1.197 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 519 casos, totalizando 15.296 infeções e 324 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 233 novos casos, somando 10.428 infeções e 92 mortos.

A Madeira registou 61 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.141 infeções e 18 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 138 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.555 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 220.039 homens e 269.090 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 164 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.131 eram homens e 3.794 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.