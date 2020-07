Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira, Portugal soma agora 1.620 óbitos e 44.129 casos confirmados de covid-19. 29.166 pessoas já recuperaram da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Estão internados 513 doentes, dos quais 74 em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades de saúde atualizaram esta tarde os números de casos confirmados de covid-19 em Portugal.

Segundo a edição de hoje do 'Jornal de Notícias', há municípios cujos dados não estão a ser atualizados devidamente. A Direção-Geral da Saúde anunciou ontem que ia deixar de indicar os números por município, enquanto está "a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde, que ficará concluída durante os próximos dias".

A covid-19 no mundo

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 129.947 e 2.888.729 casos, respetivamente. Pelo menos 906.763 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 64.867 mortes e 1.603.055 casos, Reino Unido com 44.220 mortes (285.416 casos), Itália com 34.861 mortes (241.611 casos) e o México com 30.639 mortos (256.848 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.557 casos (quatro novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.518 curados.

A Europa totalizou 199.488 mortes para 2.732.490 casos, Estados Unidos e Canadá 138.675 mortes (2.994.265 casos), América Latina e Caraíbas 128.173 mortes (2.921.101 casos), Ásia 38.463 mortes (1.505.902 casos), Médio Oriente 17.998 mortes (829.047 casos), África 11.374 mortes (478.615 casos) e Oceânia 135 mortes (10.111 casos).