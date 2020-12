O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2.930 pessoas, menos 37 do que na segunda-feira, das quais 486 em cuidados intensivos, ou seja, menos 17.

Relativamente às 74 mortes registadas nas últimas 24 horas, 33 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 24 na região Norte, 9 na região Centro, seis no Alentejo e uma no Algarve. A região autónoma dos Açores também registou um óbito, ao passado que não há vítimas mortais a apontar na Madeira.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (1.494).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.751 mortes e 400.002 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 65.457, menos 2.850 do que na segunda-feira. Desde o início da pandemia, a região Norte registou 204.986 casos de infeção e 3.126 mortes.

O boletim revela ainda que mais 6.112 pessoas com infeção foram dadas como recuperadas, o que representa quase o dobro do número de novos casos. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 327.794 pessoas.

As autoridades de saúde têm em vigilância 91.141 contactos, menos 1.995 relativamente ao dia anterior.

O boletim ao detalhe

Relativamente às 74 mortes registadas nas últimas 24 horas, uma delas era um homem na faixa etária entre os 20 e os 29 anos.

Desde o início da pandemia morreram três homens e três mulheres nesta faixa etária.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 995 novas infeções, contabilizando-se até agora 128.841 casos e 2.352 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 628 casos, acumulando-se 45.243 infeções e 968 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 52 casos, totalizando 10.398 infeções e 202 mortos desde que o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 90 novos casos, somando 7.259 infeções e 69 mortos.

A Madeira registou 50 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 1.526 infeções e 12 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 27 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.749 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 179.907 homens e 219.956 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 139 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.517 eram homens e 3 234 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.

Portugal iniciou no domingo a primeira fase de vacinação contra a covid-19, com o primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech a ser distribuída pelos profissionais de saúde.

O estado de emergência, decretado em 09 de novembro, foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.