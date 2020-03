Em comunicado, a Portway informa que na sequência do caso positivo de Covid-19 numa funcionária que trabalha no Aeroporto Francisco Sá Carneiro foram rastreadas “todas as pessoas que estiveram em contacto com a colaboradora” e que as autoridades de saúde deram “indicação de quarentena obrigatória a todas as pessoas rastreadas", pelo que terá de haver um ajustamento das operações do aeroporto por falta de trabalhadores.

“A falta das pessoas em causa vai obrigar a um ajustamento temporário das operações no Porto, com consequências que ainda não é possível definir com precisão”, refere a Portway.

“Com o objetivo de reajustar ou reagendar operações, a Portway já informou as companhias aéreas suas clientes que os ajustes em causa não vão permitir realizar todos os voos de acordo com a programação existente atualmente”, lê-se no comunicado divulgado pela empresa de ‘handling’ (serviços de apoio aos aviões, como passageiros, bagagem).