O município de Ovar ficou esta tarde sujeito a "quarentena geográfica" após decisão da Autoridade de Saúde Regional do Centro de encerrar todos os estabelecimentos desse concelho do distrito de Aveiro e limitar a movimentação de pessoas no território.

Nem autarquia nem Autoridade Regional de Saúde estiveram disponíveis para comentar a decisão, mas a página oficial da câmara municipal na rede social Facebook tem já visível o ofício assinado por João Pedro Carvalho Pimentel, Delegado de Saúde Regional do Centro e, por inerência, diretor do Departamento de Saúde Pública dessa Administração Regional de Saúde.

O documento determina o encerramento de “todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como a limitação de movimentação, de pessoas, de e para o Concelho de Ovar, devido à existência de perigo para Saúde Pública, nomeadamente risco de contágio de COVID e como. Medida de contenção, pelo período de 18/03/2020 a 02/04/2020.”

Antes, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, tinha já dito na mesma rede social que o governo se preparava para "decretar estado de calamidade específico para o município". Minutos antes, o autarca daquele concelho do distrito de Aveiro escrevia que "o número de casos confirmados em Ovar mais do que duplicou", cifrando-se nas três dezenas.

"Perante isto, o Município de Ovar vai entrar em Quarentena Geográfica. Todo o nosso perímetro vai ser isolado", escreve o social-democrata. Na zona centro há um total de 51 casos de infeção pelo novo coronavírus, responsável pela doença COVID-19.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 19 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais uma do que no domingo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.