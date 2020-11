Em declarações à agência Lusa, o presidente do IPBeja, João Paulo Trindade, precisou que "as atividades letivas voltaram a decorrer dentro da normalidade na segunda-feira", após o surto ter sido dado como "controlado e resolvido" e os 16 alunos terem recuperado da infeção.

Segundo o responsável, as componentes teóricas das unidades curriculares dos cursos ministrados no IPBeja decorrem "dentro da normalidade e de forma presencial desde segunda-feira" e depois de terem sido lecionadas à distância nas duas últimas semanas.

Devido ao surto, "como medida excecional e temporária" para "mitigar o risco de contágio" e por decisão da presidência e das direções das quatro escolas do IPBeja, as componentes teóricas das unidades curriculares foram lecionadas com recurso ao ensino à distância, apoiado em tecnologias digitais, entre o dia 26 de outubro e a passada sexta-feira.

No entanto, frisou João Paulo Trindade, naquele período mantiveram-se em funcionamento e com atividades presenciais todas as escolas, estruturas de apoio e serviços do IPBeja e manteve-se a realização presencial das aulas práticas de laboratório, campo e ensino clínico e as avaliações que estavam agendadas e programadas.