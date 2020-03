Contactada pela agência Lusa, Teresa Almeida explicou que a confirmação do caso foi feita hoje pelas autoridades de saúde, sendo que "professores e alunos" do estabelecimento de ensino que estiveram em contacto com o docente já foram contactados para tomarem as medidas preventivas.

A diretora do agrupamento adiantou que a situação clínica do professor "está a correr bem".

No sábado, as autoridades de saúde confirmaram quatro casos no distrito de Viana do Castelo. Um homem de 64 anos, emigrante em França que regressou recentemente a Monção, concelho de onde é natural. Um casal e uma filha de Arcos de Valdevez também viram, no sábado, confirmada a infeção pelo novo coronavírus.

Contactado hoje pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, adiantou que "seis elementos da corporação dos bombeiros voluntários, que contactaram e transportaram o homem à urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, estão em quarentena".

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 245, mais 76 do que os contabilizados no sábado, e os casos suspeitos são agora 2.271.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 2.271 casos suspeitos, 281 aguardam resultado laboratorial.