No debate quinzenal com o primeiro-ministro - em que pela segunda vez consecutiva o líder Rui Rio não falou -, o vice-presidente da bancada do PSD quis começar por se referir a estes dois momentos da vida nacional, cuja comemoração tem gerado alguma polémica.

"Deixar uma palavra de reconhecimento a todos os partidos com assento parlamentar por terem conseguido ter a sensibilidade social de encontrar um modelo minimalista - que terá até menos deputados do que os que os que estão na sala hoje - e com isso irão garantir que possam decorrer comemorações do 25 de Abril com segurança de todos, mas também respeitando o sentimento dos portugueses que estão em confinamento", disse.

"Não consigo pensar em melhor forma de celebrar as conquistas de Abril do que reconquistar a liberdade que nos foi roubada por este maldito vírus", acrescentou.

Quanto ao 1º de Maio, "que poderia representar um risco sanitário", Baptista Leite saudou "a responsabilidade que muitos trabalhadores sociais-democratas, socialistas e independentes assumiram na UGT" ao cancelarem as habituais manifestações, saudando que a também a CGTP - "certamente com o apoio do PCP" - opte por não realizar este tipo de ação.

"Uma atitude que demonstra que unidos seremos capazes de combater e vencer este vírus", defendeu.

A Assembleia da República estimou na terça-feira que na sessão solene do 25 de Abril no próximo sábado estejam presentes "menos de cem pessoas", entre deputados e convidados.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o parlamento tinha decidido na semana passada realizar a sessão solene com um terço dos deputados (77 dos 230 parlamentares) e menos convidados, com o gabinete de Ferro Rodrigues a estimar então que estivessem presentes cerca de 130 pessoas, contra as 700 do ano passado.

No entanto, na reunião de terça-feira da conferência de líderes, a porta-voz Maria da Luz Rosinha disse que os dois maiores grupos parlamentares manifestaram a intenção de reduzir o número de deputados inicialmente previsto.

Se a bancada do PS já tinha adiantado que teria apenas 22 deputados, em vez dos 36 possíveis, (os mesmos que nos plenários atuais, com um quinto dos parlamentares), o PSD ainda não esclareceu o número certo que terá na sua bancada no sábado, depois de inicialmente ter apontado uma lista de 27 pessoas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.