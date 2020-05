Um refugiados infetado com o novo coronavírus, que se encontra instalado em Loures, foi detetado no domingo às compras alegando que “estava com fome”, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. O homem deslocou-se às compras “com equipamento de proteção, máscara e luvas” e voltou a casa sem resistência.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA