Depois de dois meses de portas fechadas como forma de conter a disseminação do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, os alunos do 11º e 12º anos de escolaridade e do 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário vão regressar às escolas e as creches vão reabrir.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que vai acompanhar este regresso às aulas com a realização da operação “Escola (ainda mais) Segura” em todo o país.

A PSP vai intensificar a vigilância, o patrulhamento de visibilidade e de proximidade através da realização de ações de sensibilização e informação sobre a situação de saúde pública e fiscalização do cumprimento das medidas de saúde pública previstas na situação de calamidade que o país vive desde 03 de maio.

A PSP realça que o uso de máscaras ou viseiras será objeto de sensibilização e fiscalização quotidianas.

Portugal está desde 03 de maio em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março e na próxima segunda-feira vai entrar na segunda fase de desconfinamento.

Entre as medidas estão o retomar das visitas a lares, a reabertura das creches e dos equipamentos sociais de apoio à deficiência, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos, e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia indicam que Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção.