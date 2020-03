Miguel Albuquerque disse que os passageiros serão encaminhados para uma unidade hoteleira requisitada pelo Governo regional, com exceção dos doentes em tratamento e devidamente autorizados pelas autoridades de saúde.

O chefe do executivo regional sublinhou que a medida faz parte do plano de contenção da pandemia da covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

"Esta é uma determinação com conhecimento e anuência do senhor Presidente da República, que visa a imprescindível contenção da cadeia de transmissão da doença na Região Autónoma da Madeira", afirmou Albuquerque, no domingo, em videoconferência, na qual apresentou um pacote de apoios às famílias e empresas do arquipélago.

Na ilha da Madeira, os passageiros serão encaminhados para o complexo turístico Quinta do Lorde, localizado na freguesia do Caniçal, zona leste, onde já se encontram dois madeirenses, ao passo que no Porto Santo terão de cumprir a quarentena no Hotel Praia Dourada.

"Estamos ainda numa fase inicial desta pandemia e todos os madeirenses e porto-santenses devem cumprir o isolamento social determinado pelas autoridades regionais", declarou Miguel Albuquerque, realçando: "É esta a única forma de protegermos a nossa saúde, a nossa vida, os nossos pais, os nossos avós e os nossos filhos”.

O chefe do executivo regional, de coligação PSD/CDP-PP, condenou "veementemente" qualquer tentativa de mau trato aos turistas, num momento em que a maioria dos hotéis da região já encerrou.

"Essas são atitudes pontuais que derivam, muitas vezes, da exasperação, do medo de muita gente", disse o governante, referindo-se a turistas que alegadamente foram perturbados por madeirenses nos últimos dias.

E reforçou: "Os turistas estão a sair [da região] não por uma questão de xenofobia, mas apenas por uma questão de nós conseguirmos controlar a pandemia".

O Instituto de Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira atualizou no domingo para nove o número de casos confirmados de covid-19 no arquipélago, mais um do que no sábado, indicando que os doentes se encontram estáveis.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.