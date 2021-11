Segundo dados do Ministério da Saúde sobre a pandemia, Espanha não acumulava um número tão perto das 10.000 infeções diárias por coronavírus desde 25 de agosto, quando foram comunicados 10.781 casos, numa altura em que a taxa de incidência acumulada era de 291 e foram comunicadas 163 mortes.

No último dia, foram relatadas 24 mortes, elevando para 87.955 o número de óbitos desde o surto pandémico, e a taxa de casos positivos detetados através do teste PCR continua a aumentar, atingindo os 6%.

No último dia foram admitidos mais 26 pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos (existem 597 em Espanha), pelo que a média nacional nestas unidades aumentou ligeiramente entre quinta-feira e hoje, de 6,2% para 6,5%, com uma tendência díspar entre as várias comunidades autónomas, já que em algumas aumentou e noutras diminuiu.

A Catalunha (7,8%), a Comunidade de Madrid (7,7%), a Comunidade Valenciana (6,9%), Castela e Leão (6,4%) e Aragão (6,3%) estão à frente no que respeita a percentagem de doentes graves internados, acima do indicador de risco de 5% estabelecido pelas autoridades sanitárias.

Entre os países próximos de Espanha, Itália regista uma taxa de incidência de 220 casos e 13.764 novas infeções nas últimas 24 horas, enquanto Portugal registou 3.150 novos casos e uma taxa de incidência de 299.

Áustria comunicou 14.575 novas infeções, embora a incidência neste país esteja a disparar e exceda os 2.000 casos por 100.000 habitantes.

Espanha encontra-se longe do número de novos casos noutros países como a Alemanha (76.414) ou o Reino Unido (47.240), ambos com uma taxa de incidência acima de 800, assim como a República Checa (18.046) ou os Países Baixos (23.709), estes últimos com uma incidência muito elevada, entre 1.500 e quase 2.000.

A Bélgica contabilizou 23.350 infeções no último dia, com uma incidência de mais de 1.706 casos.

A transmissão de covid-19 está a aumentar em todas as regiões, com Navarra - com 499,2 casos por 100.000 habitantes a 14 dias - e o País Basco - 387,6 casos - a registarem a maior taxa de incidência e a situarem-se no nível de risco elevado.

A maioria está em risco médio, ou seja entre 100 e 300 casos: Aragão (292,1), Astúrias (124,1), Baleares (217,2), Ilhas Canárias (157,4), Cantábria (129,8), Castela-La Mancha (100,5), Castela e Leão (204), Catalunha (222,9), Comunidade Valenciana (176,4), Galiza (148,1), Madrid (126,1), Múrcia (184), La Rioja (184,4) e a cidade autónoma de Melilla (134,3).

Apenas três territórios estão em baixo risco (entre 50 e 100 casos): Andaluzia (89,6), Extremadura (72,5) e Ceuta (83,1).

De acordo com dados de Saúde, no grupo etário 18-29, a incidência média semanal entre os não vacinados foi de 89 casos por 100.000 habitantes, enquanto que na população com um calendário de vacinação completo foi de apenas 28, ou seja, sem proteção vacinal, as taxas de infeção triplicaram.

Na faixa etária dos 30 aos 59 anos, houve 106 casos, enquanto que na população vacinada o número de casos não ultrapassou os 56.

No grupo etário dos 60-69 anos, a incidência de pessoas não vacinadas (358) é sete vezes superior à dos cidadãos deste grupo etário que se encontram totalmente vacinados (49).

Entre os maiores de 80 anos de idade, a incidência é de 155 casos, quase cinco vezes a dos vacinados, que é 34.

A campanha para dar doses extra de vacina à população continua, e já foram administrados 4.567.312 soros suplementares e soros adicionais aos grupos que deles necessitam.

Assim, 58,7% dos maiores de 70 anos receberam a dose reforço e 19,7% dos vacinados com a Jansen receberam a segunda injeção.

Em relação à vacinação geral, um total de 37.582.174 cidadãos completaram o processo de dose dupla, o que representa 89,2% da população alvo (79,2% do total), ao passo que estão ainda por se vacinar mais de 3,8 milhões de cidadãos indecisos.