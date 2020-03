“Em quatro voos programados, dois para Frankfurt [Alemanha], um para Londres [Reino Unido] e outro para São Paulo [Brasil], saíram ao longo do dia de hoje (…) 1.015 dos passageiros” do navio de cruzeiros MSC Fantasia, afirmou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O governante falava aos jornalistas durante a conferência de imprensa depois da segunda reunião da Estrutura de Monitorização do estado de emergência, em Lisboa, tendo acrescentado que estão a ser desenvolvidos “todos os esforços” para que “novos voos se realizem” na quarta-feira.

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou no domingo no porto de Lisboa com 1.338 passageiros a bordo, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.

Eduardo Cabrita reiterou que todos os passageiros estrangeiros saíram do navio com escolta policial e “sem qualquer contacto com a população”, para prevenir os riscos de disseminação da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Dos 1.338 passageiros que estavam a bordo do navio, 27 cidadãos – 20 portugueses e sete titulares de autorização de residência em Portugal – desembarcaram na segunda-feira.

De acordo com uma nota do Ministério da Administração Interna, estes portugueses foram submetidos aos testes de despistagem do coronavírus SARS-CoV-2 e levados até ao respetivo domicílio, onde ficarão em isolamento profilático.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avançou na segunda-feira que um dos passageiros portugueses que desembarcou no domingo testou positivo à covid-19.