“Os casos na comunidade já são 12”, disse hoje à agência Lusa fonte da Câmara de Évora, com base nos dados mais recentes da Autoridade de Saúde Pública recebidos pelo município.

O presidente do município, Carlos Pinto de Sá, em conferência de imprensa realizada na segunda-feira, anunciou o registo dos primeiros seis casos de covid-19 na comunidade associados ao surto detetado no lar ilegal da Quinta da Sizuda, situado na periferia da cidade, e revelou que vários estabelecimentos tinham fechado portas, por precaução.

No total, disse hoje a fonte da autarquia contactada pela Lusa, já são “52 as pessoas diretamente” atingidas por este surto da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, das quais “40 no lar e as 12 na comunidade”.

Até agora, a Câmara Municipal, com base nas informações que possuía, tinha referido aos jornalistas que existiam 29 utentes e 10 funcionários do lar infetados com covid-19, mas um comunicado da autarquia enviado na segunda-feira à noite a fonte contactada hoje pela Lusa e corrigiram estes números para 31 idosos e nove trabalhadores.

Fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) revelou também hoje à Lusa que quatro dos oito utentes do lar ilegal infetados com covid-19 que estavam internados, em enfermaria ‘covid’, tiveram alta na segunda-feira, “ao final do dia”.