“O futebolista Rafael Leão, ex-jogador do Sporting e atualmente a jogar no Milan, fez a doação de 24 mil máscaras ao hospital Garcia de Orta”, refere a unidade hospitalar, localizada no distrito de Setúbal, numa mensagem nas redes sociais.

A entrega do material para ajudar na luta contra a pandemia da covid-19 foi efetuada por António Leão, pai do avançado.

Rafael Leão, de 20 anos, é natural de Almada e joga no AC Milan, tendo apontado dois golos em 22 jogos ao serviço da equipa italiana, antes de a época ter sido suspensa devido à pandemia.

O jogador tem estado em Portugal devido à suspensão da Liga italiana.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.